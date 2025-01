Podcast „Twój Biznes”: Trump chce większych wydatków NATO na obronność

31 grudnia wygasł kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę do Unii Europejskiej, ale KE uspokaja, że surowca na rynku nie zabraknie. Import gazu z Rosji spadł z ponad 40% przed lutym 2022 roku do 10% obecnie. Europa zdołała zastąpić rosyjski gaz dostawami LNG i importem przez alternatywne gazociągi. Jak pisze Anna Słojewska, cena gazu w UE pozostaje wysoka – czterokrotnie wyższa niż w USA – ale to koszt, który Unia Europejska była gotowa ponieść, by uniezależnić się od Rosji.

Administracja Bidena podsumowuje pomoc dla Ukrainy i nakłada nowe sankcje

Lloyd Austin, amerykański sekretarz obrony, zapowie dziś w bazie Rammstein nowy pakiet pomocy dla Ukrainy oraz dodatkowe sankcje na Rosję. Jak wynika z danych Departamentu Stanu, w latach 2022–2024 USA przekazały Ukrainie ponad 61 mld dolarów pomocy wojskowej i niemal drugie tyle wsparcia budżetowego. Sankcje mają objąć m.in. rosyjskie firmy energetyczne oraz osoby fizyczne związane z rosyjskim rządem.

Polska i kraje bałtyckie wspólnie zabezpieczą system energetyczny

Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują się do odłączenia swoich systemów elektroenergetycznych od Rosji, co ma nastąpić 8 lutego. W związku z niedawnym uszkodzeniem kabla energetycznego między Finlandią a Estonią, kraje bałtyckie zacieśniają współpracę z Polską w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury. Polska odegra kluczową rolę w stabilizacji systemu elektroenergetycznego regionu, a w przyszłości planowane jest stworzenie energetycznego hubu, który obniży koszty energii i zwiększy konkurencyjność regionu.