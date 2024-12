Podcast „Twój Biznes”: Trump grozi wprowadzeniem ceł w Unii

Podcast „Komisja Kultury”: Na co komu dzisiaj książki o Warszawie?

Razem z Damianem Piwowarczykiem, recenzentem „Plusa Minusa”, a także poetą (tomik „Rezyliencje”), czytamy dwie nowe, na wskroś warszawskie książki. Pierwsza to „Sierpień” Pawła Sołtysa (Wydawnictwo Czarne), a druga to „Staniemy się tacy jak on. Głosy z przeklętej ulicy” Macieja Pisuka (Wydawnictwo Cyranka).