Rzeczpospolita jest patronem medialnym wydarzenia

Dni Polskiego Biznesu to nowa inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, mająca na celu promocję polskich przedsiębiorstw oraz inspirowanie studentów historiami największych polskich przedsiębiorców.

To dwudniowe wydarzenie skierowane do studentów i absolwentów SGH oraz innych uczelni, które oferuje niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy o polskich firmach oraz czerpania inspiracji do rozwoju zawodowego dzięki doświadczeniom uznanych przedsiębiorców. Projekt ten tworzy przestrzeń do poznania realiów polskiego biznesu i budowania sieci kontaktów wspierających dalszy rozwój kariery.

Targi Pracy, które odbędą się 12 listopada w godzinach 9:00–15:00 w Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stworzą przestrzeń do nawiązania kontaktów z pracodawcami i poznania realnych możliwości kariery w polskich firmach. Następnego dnia, 13 listopada, Aula Główna SGH stanie się miejscem inspirujących wystąpień podczas Konferencji Polskich Przedsiębiorców, zaplanowanej na godziny 10:30–17:00, gromadzącej liderów polskiego biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz spojrzeniem na przyszłość przedsiębiorczości w Polsce.

Motto przewodnie - Tworzymy biznes jutra - doskonale oddaje ducha wydarzenia, które skupia osoby z pasją, doświadczeniem i gotowością do podejmowania nowych wyzwań. Za każdą wielką wizją stoją przedsiębiorcy i liderzy biznesu, dla których rozwój i innowacja to codzienność. Dni Polskiego Biznesu to przestrzeń, w której polscy przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i wizją, inspirując młodsze pokolenie do budowania kariery opartej na elastyczności i odpowiedzialnym podejściu do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Przyszłość polskiego biznesu zależy od młodych ludzi, którzy z pasją, wiedzą i odwagą podejmują wyzwania dzisiejszego rynku. – takimi słowami jedna z koordynatorek Wiktoria Gruszka opisuje ideę przyświecającą Dniom Polskiego Biznesu. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mają szansę lepiej zrozumieć realia polskiego rynku i odkryć ścieżki, które pomogą im w realizacji własnych ambicji zawodowych.

Studenckie Koło Naukowe Biznesu jako jedna z najlepszych organizacji działających w SGH, nieustannie stara się rozwijać i tworzyć takie inicjatywy, które inspirują młode społeczeństwo do rozwoju osobistego. Organizacja skupia studentów zainteresowanych wszechstronnym rozwojem w dziedzinie biznesu oraz dzięki współpracy z największymi firmami pozwala zapewnić najwyższą wartość merytoryczną i rozwój umiejętności kluczowych w rozwijaniu kariery w przyszłości.

Rzeczpospolita jest patronem medialnym wydarzenia