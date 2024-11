Według Holodilnik.ru w ciągu dziewięciu miesięcy 2024 roku w Rosji sprzedano 5,24 mln telewizorów, czyli o 9,5 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednak wartość rynku wzrosła o 5,2 proc., do 152,6 miliarda rubli. To efekt podwyżek cen wszystkiego, co w rosyjskich sklepach jest jeszcze do kupienia.