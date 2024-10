Cła na chińskie auta elektryczne mogą zostać cofnięte

Kalendarz kalendarzem, ale coś się zmienia na lepsze

Jak na razie odbyło się 8 rund negocjacji. Nie znaleziono podczas nich rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony. Zwłaszcza chińskie propozycje były dla Brukseli nie do zaakceptowania, w tym odwołanie się do Światowej Organizacji Handlu i wprowadzenie ceł odwetowych. Unia Europejska stawia tutaj jeden podstawowy warunek: to ona ma monitorować wykonywanie ustaleń obu stron.

Jak jednak przyznają negocjatorzy ze strony KE, w ostatnich dniach doszło do pewnego postępu w negocjacjach. Obie strony starają się uprościć skomplikowane procedury tak, aby były one rzeczywiście możliwe do spełnienia. Chodzi tutaj przede wszystkim o ustalenia dotyczące nowych modeli chińskich elektryków, które jeszcze nie były eksportowane do UE oraz o to, czy ceny minimalne na eksportowane do UE auta można zrekompensować w handlu autami z napędem hybrydowym.

Chińczycy chcą porozumienia całościowego

Jednocześnie Chińczycy ostrzegają producentów aut, którzy chcieliby indywidualnie dogadać się z Brukselą. Rząd w Pekinie chce porozumienia całościowego, dotyczącego handlu z UE. Jak na razie z Chin wyszła propozycja dotycząca 12 eksporterów, wśród nich tych największych: SAIC Motor Corp., BMW Brillance Motor Corp oraz Zhejiang Geely Automobile Co., czyli właściciela m.in. marki Volvo.

Zdaniem Komisji Europejskiej indywidualne porozumienie są jak najbardziej do zaakceptowania, ponieważ są zgodne z zasadami WTO. Bruksela nawet w tej chwili przymierza się do podpisania odrębnych umów z chińskimi producentami, w tym z dwoma z grupy Geely. Gdyby rzeczywiście zostały one podpisane, w przypadku tych akurat producentów cła zostałyby zawieszone, a zamiast nich obowiązywałyby indywidualne umowy.

Jak na razie obowiązują 35-proc. cła, które zostały dodane do obowiązujących już wcześniej 10-proc. obciążeń przy imporcie chińskich aut. Z tym, że pojazdy nie podrożeją z dnia na dzień, ponieważ przed wejściem w życie nowych zasad importu chińscy eksporterzy sprężyli się i sprowadzili tyle aut, ile się tylko dało, aby utrzymać stare ceny.