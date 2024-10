Zmarł Ratan Tata - były prezes Tata Group. Miał 86 lat

Ratan Tata urodził się w rodzinie Parsów (czyli indyjskich zaratusztrian) w 1937 r. Studiował architekturę i inżynierię budowlaną na Uniwersytecie Cornella w USA. W 1962 r. dołączył do Tata Industries — firmy założycielskiej grupy — jako asystent i spędził sześć miesięcy na szkoleniu w zakładzie firmy w Jamshedpur. Stamtąd przeszedł do pracy w Tata Iron and Steel Company (obecnie Tata Steel), Tata Consultancy Services (TCS) i National Radio and Electronics (Nelco).

W 1991 roku JRD Tata, który przewodził grupie przez ponad pół wieku, mianował Ratana Tatę swoim następcą. „On [JRD Tata] był moim największym mentorem... był dla mnie jak ojciec i brat - i nie powiedziano o tym wystarczająco dużo” - powiedział po latach Tata w wywiadzie.

W 2008 roku rząd Indii przyznał mu Padma Vibhushan, drugie co do ważności odznaczenie cywilne w kraju.

Przewodniczący Adani Group i konkurent biznesowy Tata, Gautam Adani, napisał na portalu X (dawniej Twitter), że „legendy” takie jak Ratan Tata nigdy nie blakną. „Indie straciły giganta, wizjonera, który na nowo zdefiniował ścieżkę współczesnych Indii. Ratan Tata nie był tylko liderem biznesu — uosabiał ducha Indii z uczciwością, współczuciem i niezachwianym zaangażowaniem w dobro ogółu. Legendy takie jak on nigdy nie blakną. Om Shanti”.