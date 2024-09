Jakie zmiany wprowadzi nowelizacja do systemu kaucyjnego

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji tego projektu, nowelizacja ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących wydawania, cofania i zmieniania zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego, czym zajmuje się minister klimatu. Ustawa będzie regulować nadzór nad operatorami, zanim ruszy system kaucyjny, da możliwość cofnięcia zezwoleń operatorom, którzy nie zamierzają terminowo uruchomić systemu lub nie planują działać na terenie całego kraju. Nowelizacja ma też zmniejszać ryzyko nadużyć i defraudacji przy rozliczaniu zebranych opakowań i pobranej kaucji. Usuwa też z systemu opakowania po wyrobach mlecznych.

Projekt deklaruje także zmniejszenie ryzyka spadku obrotów małych sklepów, związane z brakiem możliwości odzyskiwania przez konsumentów lokalnie wpłaconej kaucji. Branża producentów cieszy się też ze zwolnienia z wymogu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie logistyki zwrotnej tj. by samochody nie jeździły puste po dostarczeniu towarów, ale by mogły odbierać opakowania. Dopiero ta nowelizacja wprowadza też obowiązek, by każdy operator zapewniał co najmniej jeden stacjonarny punkt odbioru opakowań w każdej z 2477 gmin. Dla producentów i innych wprowadzających napoje, które nie przystąpią do żadnego systemu kaucyjnego, od 2026 r. opłata produktowa będzie obliczana jako potrójna stawka opłaty produktowej dla danego rodzaju opakowania na napoje.

Ilu będzie operatorów?

Dziś rynek spodziewa się już ośmiu operatorów, część z nich dostała już zezwolenie na prowadzenie działalności. Natomiast firma Deloitte w ostatnim raporcie, na który chętnie powołują się samorządy, ujawnia, że nad startem zastanawia się i bada opłacalność dziewiąty kandydat z branży producentów żywności.