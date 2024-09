Problem w tym, że mimo wzniosłych deklaracji potrzebna jest bardzo przyziemna decyzja o tym, od kogo kupić amunicję. Bo dopiero podmiot, który będzie miał zamówienie, faktycznie zacznie budować taką fabrykę. A na razie nikt takiej decyzji nie podjął i jakoś nie widać przesłanek mówiących o tym, że to się wkrótce wydarzy. I mam nadzieję być tutaj w błędzie.

Armia wielka, armia mała

Oglądając sprzęt wystawiony przez Wojsko Polskie i rozmawiając z żołnierzami, znów miałem wrażenia słodko-gorzkie. Na pewno do plusów należy zaliczyć to, że nawet na targach widać, że do armii trafia coraz więcej nowoczesnego sprzętu. Liczba armatohaubic, czołgów czy nowych samolotów w najbliższych latach będzie się szybko zwiększać. Co ważne, np. załogi tych armatohaubic opowiadają o tym, że regularnie, kilka razy w roku, strzelają na poligonach, a to przez lata było poważnym problemem. Choć też trzeba pamiętać, że jeden dzień takiego strzelania jednej armatohaubicy to koszt jednego nowego domu, czyli setki tysięcy złotych.

Ale wojskowa rzeczywistość wciąż bywa trudna do ogarnięcia rozumem dla cywila. Bo z jednej strony momentami chcemy kończyć z fikcją i malowaniem trawy na zielono. Jako taki ruch można spojrzeć na niedawne rozporządzenie ministra obrony dopuszczające noszenie brody przez żołnierzy. Wcześniej brodacze załatwiali sobie po prostu „zwolnienia lekarskie”, twierdząc, że mają problemy z cerą po goleniu.

Jednak są też sytuacje tak absurdalne, że nadają się do kabaretowego Monty Pythona. Oto przykład. Kupujemy sprzęt za miliony złotych, czyli doskonałe zdalnie sterowane systemy wieżowe na pojazdy opancerzone – tzw. ZSSW 30. To rozwiązanie polega na tym, że wieżyczką steruje operator, który jest w środku pojazdu (nie w wieży) i widzi to, co jest na zewnątrz na swoim pulpicie. Jest tu doskonała stabilizacja obrazu, system sam śledzi cel, itd. Naprawdę zaawansowana technologia.

Jednak problemy pojawiają się, gdy mamy brudną szybę – trochę jak w samochodzie. W pojeździe opancerzonym trudności są, gdy zabrudzą się urządzenia obserwacyjne, m.in. kamery. Oczywiście jest specjalny system do ich czyszczenia. Ale mimo że wydaliśmy miliony złotych na każdą z takich wież, to często brakuje nam pieniędzy na… specjalny płyn do urządzenia myjącego te czujniki. Bez niego żołnierze korzystają po prostu z wody, która oczywiście jest mniej skuteczna.