Zakup ponadpartyjny

Do przyspieszenia doszło pod koniec ubiegłego roku. W grudniu 2023 r. – tuż po tym, gdy został zaprzysiężony rząd Donalda Tuska – została podpisana umowa na zakup ok. 285 tys. sztuk amunicji 155 mm od Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W tym miejscu należy przyklasnąć postawie obecnego rządu. Kontrakt przygotowywali przecież ludzie PiS, można się więc było spodziewać, że – jak to zwykle niestety bywa – zostanie wyrzucony do kosza.

Ułomności kontraktu z PGZ jednak nie naprawiono. Umowa jest bowiem tylko na zakup, w żadnym punkcie i w żaden sposób nie wymusza na państwowym koncernie budowy zdolności do produkcji tych pocisków w Polsce. Polska Grupa Zbrojeniowa być może więc to zrobi, a być może nie. Ten drugi scenariusz jest bardziej prawdopodobny, bo pociski łatwiej jest u kogoś kupić niż samemu postawić fabrykę. Nawet po wielokroć przepłacając. Doświadczenia wielu lat pokazały przecież, że we władzach PGZ jest się tak długo, jak długo ma się polityczne plecy. Strategiczne myślenie, menedżerskie umiejętności i zarządzanie wielkimi projektami raczej nie są brane pod uwagę przy rocznej ocenie ich pracy.

Tusku, musisz, po raz drugi

Wedle planów na zamówieniu pocisków w PGZ miało się nie skończyć. Rezerwy amunicji miały zbudować również prywatne firmy. Na początku rozmowy toczyły się z potentatami z zagranicy i spółką Polska Amunicja, utworzoną przez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu oraz m.in. Grupę WB, czyli największy polski prywatny podmiot zbrojeniowy. Rozmowy Agencji Uzbrojenia trwają do dziś. I już tylko z Polską Amunicją. Przez osiem miesięcy rządów koalicji KO – PSL – PL2050 – Lewica, jej politycy nie podjęła żadnej nowej decyzji, dzięki której zwiększyłyby się zapasy amunicji w przyszłości lub zaczęła powstawać jej fabryka w kraju.

Tymczasem nie ma właściwie dnia, aby ktoś z rządu nie wypowiadał słów o tym, jak ważne jest bezpieczeństwo Polski. Ale o planach budowy fabryki amunicji w kraju nie usłyszeliśmy już nic od premiera Donalda Tuska lub ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy choćby wiceministra Marcina Kulaska, który odpowiada za przemysł zbrojeniowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 30 miesięcy od wybuchu wojny wciąż jesteśmy w tym samym miejscu, jakby nic za naszą wschodnią granicą się nie wydarzyło.