Telekomy w Polsce działają na dojrzałym rynku. Mało kto nie ma dziś ich usług. A jednak stają w szranki. Jest jeden powód: czas poprzedzający start nowego roku szkolnego przynosi im zwykle więcej nowych klientów niż pozostałe miesiące w roku.

– W tym okresie odnotowujemy tendencje wzrostowe o około 20 proc. – mówi Maciej Piechociński.

W Play są mniej precyzyjni. Ewa Sankowska-Sieniek podaje, że jest to okres „wzmożonych zakupów”. Jakub Chajdak z T-Mobile mówi o „gorącym okresie”.

Rzecznik Orange Polska podkreśla, że choć okres powrotu do szkół jest dobry pod względem sprzedaży, to jednak nie najlepszy w skali całego roku. – Daleko mu do okresu przed świętami Bożego Narodzenia, który słusznie jest uważany za „telekomunikacyjne żniwa” – mówi Jabczyński.

Co proponują w tym roku szkolnym telekomy?

Netia wystartowała z propozycją przewodowego internetu w umowie na dziewięć miesięcy w pakiecie z dwoma serwisami streamingowymi: Disney+ i Max. Za taki zestaw z łączem o prędkości do 300 Mb/s we własnej sieci operatora trzeba zapłacić 105 zł (w promocji w pierwszym miesiącu abonament nic nie kosztuje). Sam internet wyceniono na 55 zł, a to oznacza, że rachunek za dwie platformy streamingowe ograniczono do 50 zł (osobno za każdą trzeba zapłacić nieco więcej).

W podobnym kierunku idzie oferta Vectry. – Nie możemy dzisiaj przekazać wszystkich szczegółów, jednak w ramach zapowiedzi potwierdzamy, że nasza oferta dla uczniów i studentów obejmować będzie internet światłowodowy (domowy) i mobilny, a charakteryzować ją będzie krótki kontrakt – do końca roku akademickiego, tj. do 30 czerwca 2025 r., atrakcyjna cena i duży wybór pakietów streamingowych (takich jak: Netflix, Max, Canal+ czy Eleven) – podają przedstawiciele kablowej grupy.