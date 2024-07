Projekt ustawy o obronie cywilnej nadal budzi obawy

Wyliczyła wówczas, że obciążenie jej kolejną daniną wyniesie w najlepszym wypadku ponad 100 mln zł rocznie, co nie zostało uwzględnione w jej planach wieloletnich. Nałożenie na koncern istotnego dodatkowego zobowiązania mogło też prowadzić do wzrostu zadłużenia i w konsekwencji kosztów odsetkowych oraz ograniczenia możliwości realizacji nakładów inwestycyjnych. Ponadto koncern zauważył, że wprowadzenie w życie nowego podatku spowoduje wstrzymanie niektórych projektów na skutek ich nieopłacalności ze względu na związany z tym wzrost wydatków nieoperacyjnych. Co ciekawe, mimo pojawienia się potencjalnego nowego i istotnego obciążenia, spółka nie planowała zmiany swojej polityki dywidendowej, która zakłada możliwość przeznaczenia do podziału do jednej trzeciej jednostkowego wyniku netto.

KGHM miał jednak do projektu ustawy więcej uwag niż tylko tę dotyczącą nowej daniny. Przypomniał, że nowe regulacje nie były przekazane do konsultacji z organizacjami pracodawców, a jedynie do jednostek samorządu oraz organizacji społecznych. Co więcej proces konsultacji publicznych był ograniczony do kilku dni. Zwracał też uwagę na konieczność wprowadzenie do ustawy definicji niektórych pojęć, aby zapobiec powstawaniu błędów przy interpretacji poszczególnych przepisów.

Kluczowe znaczenie może mieć rozporządzenie do ustawy

Enea zauważa, że jej stanowisko w sprawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej będzie zależało od ostatecznego kształtu regulacji, które dopiero muszą być dokładnie przeanalizowane pod kątem ich wpływu na działalność spółki. PHN przekonuje, że rozumie potrzebę budowania poczucia bezpieczeństwa także przez działania infrastrukturalne i inwestycyjne. Jednocześnie zauważa, że wprowadzenie każdego dodatkowego obciążenia będzie miało odzwierciedlenie w parametrach finansowych spółek. Aby jednak realnie oceniać konieczna będzie jasność, co sposobu jego naliczania. PZU przekonuje, że ani spółka, ani żadna z firm tworzących grupę nie komentuje projektów aktów normatywnych w żaden inny sposób niż w ramach sformalizowanej ścieżki procesu legislacyjnego.

Wreszcie Tauron zwraca uwagę, że to rozporządzanie Rady Ministrów do planowanej ustawy będzie miało dla niego kluczowe znaczenie. Ma ono zawierać program ochrony ludności i obrony cywilnej, w którym określone zostaną w szczególności plany realizacji konkretnych zadań i planowane na nie środki. Jego uchwalenie powinno dać odpowiedź czy i jaki wpływ może mieć wejście w życie nowych przepisów. - W naszej ocenie istotne jest, aby jakiekolwiek propozycje dotyczące dodatkowych wydatków wykraczających poza podstawowe cele związane z transformacją, uwzględniały działania podejmowane przez spółki w danej kategorii (np. zwiększające bezpieczeństwo). Nie ulega wątpliwości, że na tym etapie kluczowe jest zapewnienie finansowania dla inwestycji strategicznych sektora elektroenergetyki, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i osiągnięcie celów środowiskowych - twierdzi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Tauronu.

Protesty samych spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa dotyczące nowej daniny zapewne jednak nic by nie dały, gdyby nie równie twarde stanowiska innych organów administracji państwowej. Chodzi zwłaszcza o ministra aktywów państwowych, który zebrał, a następnie przedstawił w swoim stanowisku argumenty większości firm. Wyliczył m.in., że coroczne obciążania wynikające z projektu ustawy dla wszystkich objętych nią podmiotów wyniosą około 2,16 mld zł rocznie. Ponadto proponowana formuła naliczania daniny od wartości inwestycji faworyzowała sektory gospodarki o niskiej kapitałochłonności oraz stanowiła istotne obciążenie dla sektorów wysoko kapitałochłonnych takich jak np. sektor wydobywczy.

Pracodawcy obawiają się paraliżu inwestycji budowlanych

Zdecydowanie szerzej na projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej spojrzały organizacje pracodawców. Sześć tego typu instytucji we wspólnym stanowisku wskazało m.in. na zbyt krótkie okres, w którym mają wejść w życie nowe przepisy. Chodzi m.in. o zapis mówiący, że kondygnacje podziemne w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i garaże podziemne projektuje się i wykonuje w sposób, który co najmniej umożliwia zorganizowanie w nich miejsca doraźnego schronienia. Jego wejście w życie zaplanowano po 30 dniach od ogłoszenia ustawy. „Zakładając, że projekt ustawy wejdzie w życie już na jesieni tego roku, brak właściwych przepisów przejściowych spowoduje, że w IV kwartale 2024 r. i I kwartale 2025 r. nie będą składane wnioski o pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych z uwagi na to, że cały rynek będzie zmuszony przeprojektowywać planowane inwestycje i dostosowywać się do nowych regulacji. Aby uniknąć paraliżu konieczne jest wprowadzenie vacatio legis wynoszącego co najmniej 6 miesięcy” - stwierdziły organizacje pracodawców.