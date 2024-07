Rosja. Brakuje specjalistów i pomysłów

Podczas spotkania audytor nie pozostawił suchej nitki na firmach, które za pieniądze rosyjskich podatników miały opracować produkcję elektroniczną wcześniej importowaną do Rosji. Firmy, którym udało się coś swojego opracować i wyprodukować, zrobiły to jedynie „na małą skalę”, co nie sprzyja osiągnięciu niezależności technologicznej. Izba Obrachunkowa podkreśliła utrzymujące się „duże uzależnienie rosyjskiego przemysłu elektronicznego od komponentów zagranicznych i uznaje istnienie znaczących ograniczeń w dostępie do technologii” – podkreślił audytor.

Na wskaźniki wpłynął także brak wykwalifikowanej kadry potrzebnej do produkcji zaawansowanych technologii – powiedział Kommersantowi rozmówca z rynku telekomunikacyjnego. Zwrócił uwagę na duże uzależnienie rosyjskich producentów od zagranicznych dostawców.

Sankcje do dziś utrudniają dostęp do zaawansowanych technologii i sprzętu, co spowalnia rozwój krajowego przemysłu elektronicznego. Izba Obrachunkowa odmówiła „Kommersantowi” przekazania szczegółowych danych o wielkości dotacji budżetowych, dla których nie osiągnięto docelowych wskaźników. Odpowiedzialny za dystrybucję dotacji resort przemysłu i handlu za niepowodzenie programu państwowego obwinił „bezprecedensową presję sankcyjną”.