Było głosowanie, gdy marszałkiem Małopolski mógł zostać Jan Klęczar z PSL, ale nie poparło go dwóch radnych KO, choć zrobiła to dwójka z PiS. „To by nas uratowało. Teraz Teatr Słowackiego czeka katastrofa. Obecny marszałek wraz poprzednim nas szykanował” – mówi się w zespole Słowaka.