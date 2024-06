Największym problemem Francji jest teraz wynik przedterminowych wyborów 30 czerwca i 7 lipca, które mogą dać władzę skrajnej prawicy. Drugim problemem jest przebieg igrzysk olimpijskich i paraolimpiady od 26 lipca do 8 września. A kwestią dotyczącą przedstawicieli dyscyplin związanych z wodą, poza żeglarstwem, jest to, czy woda Sekwany będzie nadawać się do pływania w niej.

Mer Paryża, Anne Hidalgo obiecała wcześniej kąpiel w Sekwanie, aby udowodnić, że sportowcy też będą mogli w niej pływać. Ze względu na wybory ogłoszone przez prezydenta odroczyła udowodnienie tego. Na miesiąc przed oficjalną inauguracją imprezy 26 lipca stan czystości wody w rzece nie jest pewny. Prefekt stołecznego regionu Ile-de-France, Marc Guillaume uprzedził w rozgłośni France Info, że w najbliższych dniach Sekwana nie będzie nadawać się do kąpieli i do pływania. Nie potrafił też powiedzieć, co będzie później. Tymczasem 26 lipca uroczystość otwarcia odbędzie się nad Sekwaną, następnie przewidziano pływanie w ramach triatlonu 30-31 lipca i 5 sierpnia, maratonu pływackiego 6-9 sierpnia oraz paratriatlonu 1-2 września.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Sekwana nadaje się na basen pływacki?

Problemem jest natężenie przepływu wody. W normalnych warunkach jest to 100 m3 na sekundę, po ostatnich opadach w górze rzeki stwierdzono przepływ ponad 460 m3/sek, a zdarzyło się, że doszedł nawet do 650 m3. W takich warunkach nie można było powtarzać próbnej defilady ok. 90 łodzi, bo większy przepływ wody w rzece zwiększałby ich prędkość i skróciłby defiladę o przynajmniej 15 minut — pisze dziennik „La Tribune”.

Specjaliści uspokajają, że nie należy wpadać w panikę, bo bardzo trudno przewidzieć pogodę w lipcu. Jest możliwe, że przepływ wody zmaleje w okresie zawodów olimpijskich. Także prefekt Guillaume przyznał, że „od pół roku nie mamy do czynienia z normalnymi warunkami meteo”. Nie pomoże też program zaadaptowania Sekwany i Marny, aby nadawały się do pływania, na co państwo i władze lokalne wydały 1,4 mld euro w ciągu prawie 10 lat.