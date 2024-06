Co dziesiąta nowa firma w Polsce jest ukraińska

Na początku roku, opierając się na danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które opracowaliśmy przy pomocy platformy analitycznej Google Pinpoint, pisaliśmy w „Rz” o rosnącej od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą liczbie działalności gospodarczych rejestrowanych w Polsce przez Ukraińców.

Przed pełnoskalową napaścią Rosji na Ukrainę, w styczniu i w lutym 2022 r., obywatele tego kraju rejestrowali u nas nieco ponad 200 jednoosobowych działalności miesięcznie. Marzec przyniósł już wzrost, do blisko 600 firm, ale skok liczby rejestracji nastąpił w kolejnych miesiącach. W kwietniu 2022 r. ich liczba zbliżyła się do 1300, a w maju i w czerwcu do 1700.

W kolejnych miesiącach Ukraińcy rejestrowali po przeszło 2000 firm, a początek zeszłego roku jeszcze podkręcił to tempo. W marcu, a potem w sierpniu, wrześniu i październiku liczba nowych firm rosła o 2700–2800 miesięcznie. Słabsze były tylko grudnie w obu badanych latach, gdy liczba rejestrowanych działalności była nico niższa od 2000.

W efekcie utrzymującego się przyrostu rejestracji w całym 2023 r. w Polsce przybyło 30 325 nowych ukraińskich firm. To o przeszło 67 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy liczba takich zarejestrowanych działalności gospodarczych wyniosła 18 139.

Duży wzrost liczby ukraińskich firm w Polsce

Teraz sięgnęliśmy po dane za pierwsze pięć miesięcy 2024 r. I tu zaskoczenie, okazuje się bowiem, że nie dość, iż liczba składanych przez Ukraińców wniosków o rejestrację działalności gospodarczej w naszym kraju nie spada, to wręcz nadal rośnie. Do końca maja takich wniosków było 14 161. To wyraźnie więcej niż w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r., gdy Ukraińcy złożyli 12 580 wniosków o rejestrację firmy. Pierwsze pięć miesięcy 2022 r. to 3938 wniosków.