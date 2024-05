Jak mocno mogą jeszcze zyskać akcje Nvidii?

Beth Kindig, analityczka I/O Fund, przedstawiła natomiast prognozę mówiącą, że kapitalizacja Nvidii dojdzie do 2030 r. do poziomu 10 bln USD. Do wzrostu przychodu Nvidii ma szczególnie mocno przyczynić się sprzedaż procesorów Blackwell. "Pozwolą one na stworzenie dużych modeli językowych typu bilion plus, a to jest dokładnie to, co chcą osiągnąć wielkie spółki technologiczne" - napisała Kindig. Spodziewa się ona również, że globalny rynek centrów przetwarzania danych wzrośnie do 2027 r. do 400 mld USD, do 2030 r. do 1 bln USD oraz że ogromna jego część będzie zasilana przez chipy zaprojektowane przez Nvidię.

Spośród 81 rekomendacji dla akcji Nvidii zebranych przez agencję Bloomberga, nie ma żadnej zalecającej sprzedawanie tych papierów. Sześć mówi o trzymaniu akcji Nvidii, a dwie są neutralne. Reszta wskazuje, że należy te papiery kupować lub przeważać. Najwyższa cena docelowa w tych rekomendacjach to 1443,93 USD, podczas gdy we wtorek zamknęły się one na poziomie nieco ponad 1140 USD. (Poziom 1000 USD ich cena przebiła po raz pierwszy 23 maja).

Nvidia ma 10 czerwca wdrożyć split swoich akcji w stosunku 10:1. Ma on sprawić, że staną się one bardziej przystępne cenowo dla inwestorów detalicznych i jej pracowników. Poszła ona pod tym względem w ślady Amazonu, Alphabetu i Tesli, które przeprowadziły splity akcji w 2022 r.