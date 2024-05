GUS: Polskie firmy mniej inwestują niż rok temu. Mają też gorsze wyniki

Na maszyny, urządzenia i narzędzia firmy wydały ponad 18 mld zł, na budynki – ponad 13 mld zł, a na środki transportu – 7,7 mld zł. Firmy mniej budują – nakłady spadły o 14,2 proc., za to więcej kupują środków transportu (wzrost o 8,7 proc) i maszyn, urządzeń oraz narzędzi (wzrost o 2,8 proc,). Takie dane podał GUS.

Więcej na inwestycje wydały w I kw. tego roku w porównaniu do zeszłego firmy tytoniowe (wzrost ponad 2,5 krotny), budowlane (w ponad 50 proc.), papiernie i firmy produkujące wyroby z papieru (28 proc.), zajmujące się administrowaniem (prawie 22 proc.). Więcej także zainwestowały firmy odzieżowe, handlowe hurtowe, turystyczne, producenci mebli oraz górnictwo. W pozostałych działach gospodarki wydano na inwestycje mniej, najbardziej, bo prawie o połowę nakłady spadły w firmach poligraficznych, hutnictwie i nieco mniejsze (ok. 40 proc.) spadki są w IT. W pozostałych branżach wynoszą od kilkunastu do kilku procent.

Gorsze wyniki niż rok temu. Jakie są przychody?

Przychody spadły o ponad 6 proc., a koszty ich uzyskania spadły o 4,5 proc. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,5 proc. przed rokiem do 96,3 proc. Niższe (także o ponad 6 proc.) są przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów spadły.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 47,9 mld zł i był niższy o jedną trzecią w stosunku do 1 kwartału 2023 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 3,3 mld zł i był niższy o 3,1 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 4,3 mld zł wobec minus 5,3 mld zł w 1 kwartale 2023 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 46,9 mld zł (wobec 73,0 mld zł przed rokiem), a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 11,5 mld zł (wobec 14,2 mld zł przed rokiem). Wynik finansowy netto wyniósł 35,3 mld zł i był niższy o prawie 40 proc. niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 63,0 mld zł i był niższy o 19,4 mld zł od uzyskanego w 1 kwartale 2023 roku, a strata netto wyniosła 27,7 mld zł i zwiększyła się o 4,0 mld zł w skali roku.