Nowy kierunek na wakacje. Rosjanie już tam są

Liczba rosyjskich turystów w tym kraju rośnie w błyskawicznym tempie. — Popyt na wakacje w Algierii zwiększył się od 2022 roku w tempie 50 proc. rocznie — mówiła w rozmowie ze „Sputnik Afrique” Marina Katkowa, właścicielka rosyjskiego touroperatora Kilimanjaro.

Reklama

Czytaj więcej Biznes Rosyjskie wakacje za dziesiątki tysięcy dolarów Najdroższa rezerwacja turystyczna zrobiona w rosyjskim biurze podróży opiewa na 24,5 mln rubli. To wakacje dla 6 osób. Ale ta kwota wydana na odpoczynek nie była wyjątkiem.

Rosjanie jadą na wakacje do Algierii

Jej zdaniem Algieria pozostanie jednym z najszybciej rosnących kierunków, nie mówiąc o tym, że praktycznie nieznanym. Koszt tygodniowego pobytu sprzedawanego w rosyjskich biurach podróży ze zwiedzaniem pustyni i wypoczynkiem nad Morzem Śródziemnym waha się od ok 900 do 2 tys. dolarów. Najpopularniejsze są trzy kurorty — Annaba, Zeralda i Sidi Ferruch.

Czytaj więcej Biznes Dokąd boją się podróżować Rosjanie? Jeden kraj na czele Obywatele Rosji najbardziej obawiają się podróży do Stanów Zjednoczonych. Za najbezpieczniejsze dla siebie uważają Malediwy i Seszele, ale zdecydowanie częściej wybierają podróż do Armenii czy Uzbekistanu.

Przy tym Rosjanie podróżują tam w grupach i to jest najszybciej rosnący segment rynku, jak i pojedynczo. Pomaga w tym połączenie Air Algerie na trasie Alger — Moskwa. Rok temu algierski przewoźnik latał tak trzy razy w tygodniu, dzisiaj już 7 razy i planuje jeszcze zwiększyć podaż miejsc. — To świetna linia, nie odwołuje połączeń. Zresztą jest to także korzystna oferta dla tych, którzy lecą do Europy. Na pokładach zawsze są pasażerowie tranzytowi — mówiła Marina Katkowa. Rosjanie, tak samo jak i np. Polacy potrzebują wiz na wjazd do Algierii, jest to wydatek w przeliczeniu ok 360 złotych. Czeka się na nią ok 2 tygodni, często nawet dłużej. Bezpłatnie można otrzymać wizę tranzytową, pozwalającą na jednodniowe opuszczenie lotniska.