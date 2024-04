Norwegia zwiększa budżet na amię. Chce być gotowa na atak Rosji

„Musimy się spodziewać, że Norwegia przez wiele lat będzie żyła z bardziej niebezpieczną i nieprzewidywalną Rosją” – napisał rząd w dokumencie przekazanym parlamentowi. „Stosunki z Rosją przez długi czas będą wymagające i pod wieloma względami definiujące norweską politykę bezpieczeństwa i obrony” – dodano.

Norwegia ma pieniądze na armię

Dzięki swojemu państwowemu funduszowi majątkowemu, największemu na świecie, dysponującemu aktywami o wartości 17 bilionów koron, Norwegia ma dostęp do środków pieniężnych potrzebnych do sfinansowania zwiększonych wydatków na obronę bez konieczności ograniczania wydatków na szpitale i szkoły, powiedział premier. Rząd stwierdził jednak, że roczne wydatki rządowe z funduszu majątkowego pozostaną ograniczone jak poprzednio do 3 proc. ogółu aktywów.

Norwegia ogłosiła niedawno plany zwiększenia wydatków na obronę w 2024 r. do 2 proc. swojego produktu krajowego brutto, co czyni ją kolejnym krajem członkowskim NATO, który oficjalnie przyjął cel wyznaczony przez sojusz wojskowy. Oslo wcześniej zapowiadało, że osiągnie cel 2 proc. dopiero do 2026 r. Według NATO w 2022 r. wydało 1,57 proc. swojego PKB na obronę.