Urzędnicy Państwowej Służby Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów wyłudzili miliony hrywien łapówek. To właśnie ta służba wydaje świadectwa potrzebne do eksportu zboża do UE. Znaleziono zeszyt z podziałem kwot łapówek.