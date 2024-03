Rosyjski tytan na specjalnych prawach: nie ma sankcji, jest import

Bez tytanu nie polatamy

We wrześniu Departament Handlu Stanów Zjednoczonych objął VSPMO kontrolą eksportu. Oznacza to, że zabroniony jest eksport towarów na potrzeby VSPMO, ale nie tytanu i jego wyrobów do Stanów Zjednoczonych.

Tytan jest niezbędny w lotnictwie, a to właśnie Rosjanie od dziesięcioleci dostarczają go największym producentom - unijnemu koncernowi Airbus i amerykańskiemu Boeing. W grudniu 2022 roku Airbus ogłosił, że w ciągu kilku miesięcy zrezygnuje z importu rosyjskiego tytanu. Jednak według dostępnych danych z ubiegłego roku firma nadal importowała tytan i jego wyroby od rosyjskiej firmy, co najmniej do listopada 2023 roku.

Amerykański koncern lotniczy Boeing, główny rywal Airbusa, poszedł zupełnie inną drogą. W 2022 roku ogłosił, że zaprzestaje zakupów rosyjskiego tytanu, kończąc tym samym dziesięcioletnią współpracę z VSMPO i zamykając wielomilionowe wspólne przedsięwzięcie ogłoszone zaledwie kilka miesięcy wcześniej.

Jednak choć od wiosny 2022 roku spółka nie otrzymywała importu od rosyjskiego koncernu, to dostawcy części dla Boeinga robili duże zakupy w Rosji jeszcze długo po tym terminie.

Mocny i lekki

Tytan to metal mocny jak stal, ale o 45 proc. lżejszy. Współcześnie najczęściej stosowny jest przez branżę lotniczą, która poszukuje materiałów do produkcji coraz lżejszych samolotów. Do 2022 roku rosyjski koncern dostarczył około jednej trzeciej wysokiej jakości produktów wykorzystywanych przez sektor lotniczy na całym świecie. Dopiero po inwazji Rosji na Ukrainę zachodnie firmy zaczęły zrywać te więzi.

Dane handlowe Unii Europejskiej pokazują jednak, że europejskie firmy wciąż w dużej mierze polegają na rosyjskim tytanie. W 2023 r. Wspólnota zaimportowała rosyjski tytan o wartości 244 mln dolarów, co stanowi zaledwie 20-proc. spadek w porównaniu z najwyższym importem w 2019 r. Dane handlowe USA za 2023 r. pokazują zakupy rosyjskiego tytanu o wartości 47 mln dolarów, co oznacza spadek o prawie 80 proc. w porównaniu z 2019 r.