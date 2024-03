Oryginalne policyjne akta dotyczące Kuby Rozpruwacza trafią na sprzedaż

Czas na podsumowania. Na krajowych aukcjach sztuki obroty w tym roku spadły o ok. 20 procent w stosunku do ubiegłego roku. Z niepublikowanych szacunków portalu Artinfo.pl wynika, że w tym roku do 13 grudnia obroty wyniosły 434 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku odnotowano obroty 570,8 mln zł.