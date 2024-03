Poczta Polska. Ruszył konkurs na nowy zarząd. Były prezes LOT faworytem

Po tym jak nowa rada nadzorcza Poczty Polskiej (PP) odwołała większość członków dotychczasowego zarządu spółki, z prezesem Krzysztofem Falkowskim na czele, fotele zachowali jedynie Andrzej Bodziony, reprezentant pracowników, a także odpowiedzialny za infrastrukturę Wojciech Krysztofik. Do tymczasowego kierowania firmą z rady nadzorczej oddelegowano Sebastiana Mikosza. I to właśnie były prezes LOT uważany jest za faworyta w konkursie.

„Poczta będzie cyfrowa, albo jej nie będzie”

Poczta poszukuje prezesa i czterech wiceprezesów. To oznacza, że zarząd spółki będzie liczył w sumie siedem osób. Przy tym – jak wynika z naszych informacji – przyszłość Krysztofika, który do zarządu trafił w listopadzie 2022 r. z rady nadzorczej, nie jest w PP pewna.

PP poszukuje kandydatów na stanowiska wiceprezesów ds. finansów, operacji i logistyki, a także sprzedaży i – co ciekawe – cyfryzacji. Taki ruch wyraźnie pokazuje, w którą stronę ma zmierzać państwowy operator. Na środowym posiedzeniu sejmowym, gdy głosowano projekt nowelizacji Prawa pocztowego (przyjęto go bez poprawek) posłowie zgodnie podkreślali, że PP albo będzie cyfrowa, albo za kilka, kilkanaście lat w ogóle jej nie będzie.

Zgłoszenia od kandydatów przyjmowane będą do 14 marca. Wymaga się od nich m.in. co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia i minimum 5-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Otwarcie ofert nastąpić ma w przyszły piątek. I wtedy też ruszą rozmowy kwalifikacyjne. Mają zakończyć się do 25 marca.