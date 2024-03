Derpienski złożyła pozew przeciw Danone. Żąda 50 mln zł za żartobliwą reklamę

W lipcu 2023 roku w mediach społecznościowych Katarzyny Nosowskiej pojawiła się parodystyczna reklama jednego z produktów firmy Danone. Przystrojona w blond perukę Nosowska z mocnym makijażem i w czerwonej sukni opowiadała udając amerykański akcent dlaczego „opuściła” Polskę. Satyra ta nie spodobała się Caroline Derpienski, która uznała, że jest ona bezprawnym wykorzystaniem jej wizerunku i hejtem pod jej adresem. Zapowiedziała wtedy kroki prawne.

Czytaj więcej Dobra osobiste Derpienski chce 50 mln zł od Danone za żart Nosowskiej. Jakie ma szanse? Celebrytka Caroline Derpienski chce przeprosin oraz zadośćuczynienia w wysokości 50 milionów złotych od koncernu Danone za parodiującą ją reklamę produktów mlecznych z udziałem Katarzyny Nosowskiej. Modelka i influencerka twierdzi, że materiał narusza jej dobra osobiste.

- Naszym zdaniem reklama Danone, trafiająca także do osób nieletnich, daleko wykracza poza sferę dozwolonej satyry i konwencji żartu; narusza moje dobra osobiste, stanowi przejaw hejtu, mowy nienawiści i gaslightingu. Treść i forma reklamy w naszej ocenie wypełnia nadto przesłanki nieuczciwej konkurencji, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i i dobrymi obyczajami, a także ze zwyczajnym poczuciem przyzwoitości – pisała celebrytka.

Caroline Derpienski pozywa Danone

Kilka dni temu Caroline Derpienski (urodzona jako Karolina Maria Derpieńska) zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcie sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym pochwaliła się złożonym w sądzie pozwem o ochronę dóbr osobistych. Wśród pozwanych jest polska spółka koncernu Danone.

- I just did it! Tego jeszcze w Polsce nie było. Precedensowa sprawa o ochronę dóbr osobistych już w sądzie. Dolarsowe pozdrowienia dla tych którzy nie wierzyli że to zrobię – napisała na Instagramie celebrytka (pisownia oryginalna).