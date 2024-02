Kreml przejmuje największy koncern internetowy Rosji. Trwa wyprzedaż akcji

Wymienione startupy zostały stworzone przez założyciela Yandex Arkadija Wołoża w Izraelu, do nich po napaści Rosji na Ukrainę uciekła część pracowników firmy. Nebius zajmuje się technologiami chmurowymi, Avride - technologiami autonomicznymi, a TripleTen promuje edukację online dla informatyków.



W komunikacie wskazano, że Yandex będzie nadal rozwijać usługi wyszukiwania, miejskie, rozrywkowe i edukacyjne, a także technologie chmurowe, samochody autonomiczne, technologie sztucznej inteligencji i inne obiecujące obszary.

Jak powiedziało jedno ze źródeł gazety RBK, obecnie trwają negocjacje w sprawie podziału rynków zagranicznych (umowa o zakazie konkurencji) między spółkami Wołoża a podobnymi obszarami rosyjskiego Yandexu.

Wszelkie uspokajające treści z komunikatu, nie podziałały na inwestorów giełdowych. Od rana na moskiewskim parkiecie trwa wyprzedaż akcji. Yandex potaniał o 9 proc., a Łukoil o 1 proc.

Kim są nowi właściciele

Aleksandr Czaczawa jest założycielem funduszu venture capital Leta Capital, który inwestuje w międzynarodowe startupy IT i internetowe. We wrześniu 2022 roku kupił od VK (w Kontakcie) spółkę gier My.Games za 642 miliony dolarów.

Paweł Prass oprócz stanowiska szefa Infinitum jest udziałowcem kilku firm informatycznych.

Łukoil to jeden z największych koncernów naftowo-gazowych na świecie, odpowiadający za ponad 2 proc. światowej produkcji ropy naftowej i około 1 proc. potwierdzonych zasobów węglowodorów. Głównym akcjonariuszem jest objęty sankcjami oligarcha Wagit Alekpierow (24,8 proc.).

Aleksander Riazanow był deputowanym do Dumy Państwowej. Od 2001 do 2006 roku był wiceprezesem Gazpromu. Jest prezesem zarządu Russian Holding Company (inwestuje w papiery wartościowe, zajmuje się budownictwem, działalnością inwestycyjną i rozwojem rolnictwa) oraz szefem spółki Rigora (zarządza funduszami inwestycyjnymi). Jest założycielem kilkudziesięciu firm, w tym właścicielem portalu Gramota.ru.