Zięć Orbana skutecznie doradza. Lotnisko w Budapeszcie wróci do państwa

Kolejne opóźnienie

Do przejęcia budapeszteńskiego lotnisko miało dojść przed Bożym Narodzeniem 2023, ale z niewiadomych powodów transakcja po raz kolejny opóźniła się. Potem pojawiła się informacja, że Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń co do tej transakcji, ale doszło do nieporozumień między rządem z Vinci.

Prywatyzacja budapeszteńskiego lotniska zaczęła się w 2005 roku, a w 2011 roku, już rząd Orbana, sprzedał pozostałe udziały. Zrobił to bardzo niechętnie, ale chciał się pozbyć kłopotu. Państwo nie było wtedy w stanie inwestować w rozbudowę lotniska. Zresztą było jedną z przyczyn kłopotów finansowych, a ostatecznie bankructwa narodowego przewoźnika - Malevu. A lotnisko zostało opanowane przez linie niskokosztowe – Wizz Aira i Ryanaira.

Obecny właściciel, AviAlliance ma koncesję do operowania portem do 2080 roku.