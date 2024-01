Rosyjskie wakacje za dziesiątki tysięcy dolarów

Na Malediwach i w Ałtaju

Z danych stowarzyszenia wynika, że rezerwacje od 22 do ponad 55 tys. na osobę nie są niczym nadzwyczajnym, a bogaci Rosjanie wyjeżdżają najchętniej na Malediwy, do Turcji, Tajlandii, do innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza Wietnamu, ale również do ekskluzywnych ośrodków w Europie. Wszędzie tam są mile widziani, bo nie liczą się z pieniędzmi.

Zresztą drogich ofert turystycznych nie brakuje także w samej Rosji. Najwyższa cena, jaką na krajowe wakacje zarejestrował ATOR, to 6,5 mln rubli (71,8 tys. dol.) dla 11 osób za 12-dniowy spływ jedną z syberyjskich rzek w sierpniu 2023 r. Ale drogo jest także w Soczi. 11 dni w dobrym hotelu dla 5 osób kosztuje 2,8 mln rubli, czyli 31 tys. dolarów. Goście mają tam do dyspozycji trzypoziomową willę, ogród oraz prywatny pokój wypoczynkowy. Drogo potrafi być także w górach Ałtaj – 10-dniowe wakacje dla 4-osoowej rodziny w grudniu 2023 r., to wydatek 2,7 mln rubli (30 tys. dol.).