Świąteczna hossa wyjazdowa. Górale mówią: jest super

Już w najbliższy weekend ruszają także wyciągi Wierchomla i Stonoga w Piwnicznej-Zdroju. Tak jak w przypadku Zieleńca, tam także ceny karnetów nie zmieniły się od ostatniego roku, a dla gości hotelowych są bezpłatne. – Na Boże Narodzenie mamy już praktycznie komplet rezerwacji. Na ferie są jeszcze wolne miejsca – mówi Anna Mróz, odpowiadająca za marketing Wierchomli.

Egipt najbardziej popularny

Nie brakuje także chętnych do wyjazdów zagranicznych. W tym przypadku są one dłuższe niż krajowe i najczęściej trwają tydzień. Ceny wyjazdów zagranicznych w porównaniu z zimą 2022/2023 wzrosły przeciętnie o 500 zł, zaś liczba turystów zgłaszających się do biur podróży podwoiła się. Średni koszt wypoczynku w Turcji wzrósł o ok. 150 zł, na Wyspach Kanaryjskich o 20 zł, zaś w wypadku Egiptu – spadł o ok. 130 zł – wynika z analizy Travelplanet.pl. To dlatego Egipt stał się tak popularny, także w miesiącach zimowych, i dzisiaj ma ponad 30-proc. udział w zagranicznych rezerwacjach na zimę 2023/2024.

Radosław Damasiewicz, prezes Travelplanet.pl Jeśli klienci biur podróży zamierzają spędzić święta, Nowy Rok i przyszłoroczne ferie zimowe za granicą, to wybierają przede wszystkim ciepłe kraje. W ubiegłorocznej pierwszej dziesiątce krajów popularnych na sezon zimowy był tylko jeden egzotyczny kierunek – Emiraty. Teraz w pierwszej dziesiątce znalazły się trzy egzotyczne kierunki i tylko jeden narciarski – Włochy. Ale rezerwacje narciarskie jeszcze na dobre nie ruszyły. Narty zarezerwowało na razie ok. 10 proc. klientów biur podróży.



Wyjazdy na Boże Narodzenie i Nowy Rok to ok. 20 proc. wszystkich wyjazdów z biurami podróży. To sporo, zważywszy, że oferty na okres Bożego Narodzenia i sylwestra są zwykle droższe niż w innych sezonach. Z kolei 35 proc. wszystkich rezerwacji na zimę założono na terminy ferii.