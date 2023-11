Ponad 2 proc. zyskują w środę akcje CD Projektu po publikacji raportu za III kwartał. Spółka pokazała dobre wyniki, a zarząd opowiedział o planach na kolejne okresy.

- Naszym priorytetem na 2024 r. jest "Polaris" (gra nawiązująca do serii o wiedźminie - red.), ale pracujemy nad kilkoma projektami, więc priorytetem jest też zbudowanie zespołu, który będzie pracował nad nowym "Cyberpunkiem" w USA - powiedział Adam Kiciński, z zarządu CD Projektu.

Na koniec października przy projekcie "Polaris" pracowało 330 deweloperów. Do połowy 2024 r. ta liczba ma wzrosnąć do około czterystu osób. To ponad połowa obecnie zatrudnionych w spółce.

W niektórych mediach pojawiły się informacje, jakoby prace nad "Polarisem" były już zaawansowane, co mogłoby oznaczać że wkrótce poznamy datę premiery. Jednak zweryfikowaliśmy te informacje w spółce, która podkreśla, że to zbyt daleko idące stwierdzenia. O dacie premiery nie ma jeszcze mowy.

Zyski powyżej oczekiwań