Problemy w ochronie zdrowia będą się jeszcze pogłębiały

Ze sprawozdania NFZ za II kw. wynika, iż kolejki (Fundusz sprawdza liczbę osób, które czekają na poszczególne usługi zdrowotne) wciąż są spore i są problemem wielu pacjentów. Prawie pół miliona ubezpieczonych czekało na wizytę u okulisty, a niemal 89 tys. na przyjęcie na oddział otorynolaryngologiczny. Największą cierpliwość muszą mieć pacjenci endokrynologiczni: na pierwszą wizytę w poradni oczekiwali średnio 160 dni.

Zapisane propozycje

W umowie koalicyjnej zapowiedziano podniesienie nakładów na ochronę zdrowia (ale nie zapisano konkretnej wartości w odniesieniu do PKB), zniesienie limitów na leczenie przez NFZ, urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych, oddłużenie szpitali. Ale też unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., finansowanie z budżetu państwa procedury in vitro, powszechność pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Jest i obietnica wprowadzenia korzystnych, czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Ekspert EBI Adam Kozierkiewicz zwraca uwagę na to, iż samo zniesienie limitów nie wystarczy – potrzebne są działania zwiększające wydajność systemu. To m.in. zwiększenie liczby pracowników medycznych, ograniczenie działań administracyjnych, którymi muszą się zajmować lekarze i pielęgniarki, oraz wprowadzenie rozwiązań upowszechniających wizyty u specjalistów. – W świecie stosowane są cyfrowe systemy konwersji dzwieku i tekstu po to, by prowadzić dokumentację pacjentów oraz by lekarze nie musieli poświęcać jej tyle czasu co obecnie. Ze zmian w systemie składkowym wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu należy wyrugować absurdy, ale nie należy obniżać składki, bo to skutkowałoby większymi dopłatami z budżetu. Ustalanie dotacji co roku zmniejszyłoby stabilność finansowania systemu – zaznacza ekspert. – Działania restrukturyzacyjno-oddłużeniowe powinny być prowadzone tam, gdzie rośnie zadłużenie wymagalne, a nie np. obrotowe czy inwestycyjne – dodaje.

Jego zdaniem warto wrócić do koncepcji szpitali w formie spółek prawa handlowego (nie komercjalizacji, a spółek celowych z przeznaczeniem dla podmiotów leczniczych). Taka formuła prawna sama w sobie wymusza większą dbałość o stabilność finansową placówek niż obecna.