Cudzoziemcy pomogli polskiej branży turystycznej w trudnym czasie

Więcej Czechów nad Bałtykiem

To cenna podpowiedź, bo turystów z Czech jest w Polsce coraz więcej. I to nie tylko – po sąsiedzku – w Małopolsce, ale też nad Bałtykiem. Na platformie Hotely.cz (należącej do tej samej grupy, co Nocowanie.pl) wzrost czeskich rezerwacji w polskich obiektach wyniósł 19 proc. rok do roku. Najwięcej przybyło ich w Kołobrzegu, Zakopanem, Krakowie i Gdańsku.

– Wcześniej Czesi tylko przejeżdżali przez Podhale, jadąc nad Bałtyk czy na Mazury, bo Chorwacja zrobiła się dla nich za droga. Teraz zatrzymują się u nas na dłużej. A i górale szybko uczą się języków obcych. W restauracjach pojawiły się spisy potraw w kilku językach, w tym także po arabsku – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Nie ukrywa jednak, że liczby zagranicznych turystów nie są jeszcze zachwycające, za to rentowność ich pobytów wyższa, niż jest w przypadku polskich urlopowiczów, którzy oszczędzają i np. najchętniej gotują sobie sami posiłki, a rzadziej wychodzą do restauracji. Arabowie robią także potężne zakupy. I są ulubionymi klientami butików przy Krupówkach. Kupują zwłaszcza wyroby rzemiosła, miody i słodycze, zwłaszcza cukierki krówki.

– Właściciele apartamentów, a zwłaszcza luksusowych domków, jakie najczęściej wybierają przyjeżdżający z Bliskiego Wschodu, musieli się przyzwyczaić do ich obyczajów. Np. do zdejmowania zasłon, żeby mogli się modlić twarzą zwróconą do Mekki – dodaje Karol Wagner.