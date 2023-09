Wykorzystując potęgę mediów społecznościowych, koncerny naftowe znalazły nowy sposób na reklamę. Coraz częściej decydują się one na współpracę z influencerami, by przyciągnąć uwagę młodych ludzi. Starają się w ten sposób zmienić to, jak ich działania są postrzegane w obliczu kryzysu klimatycznego.