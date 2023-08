W hotelach ubyło gości, za to wzrosły ceny

W minionym miesiącu obcokrajowcy mieli 25-proc. udział wśród gości ankietowanej grupy hoteli. W hotelach biznesowych stanowili 29 proc. nocujących, a w obiektach wypoczynkowych - 18 proc.

Na razie nic nie wskazuje, by sytuacja w sierpniu miała w znaczący sposób odbiegać od dotychczasowych wyników. Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na obecny miesiąc, podobnie jak w lipcu, potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla wypoczynkowych. Prognozy, dla całej grupy ankietowanych hoteli, są jednak nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu.

Hotele najbardziej boją się wzrostu kosztów

Branża liczy, że zacznie szybciej odrabiać straty, jakie poniosła w ostatnich trzech latach. Już sam ubiegły rok przyniósł branży znaczący wzrost kosztów, spowodowanych inflacją, wyższymi cenami żywności, towarów oraz mediów i wzrostem wynagrodzeń.

Czytaj więcej Biznes W kurortach o jedną trzecią turystów mniej. Sierpień ma być lepszy Wysoka inflacja dogoniła portfele Polaków: plaże i górskie szlaki wypełnione są tylko w weekendy, a właściciele obiektów noclegowych coraz częściej rozważają odejście z branży - wynika z analizy serwisu Nocowanie.pl. Ale jest i dobra wiadomość. Sierpień ma przynieść poprawę.

Większość hotelarzy uważa, że na powrót popytu do poziomu z lat 2018/19 trzeba będzie czekać co najmniej do 2024 r. Hotele najbardziej boją się dalszego wzrostu kosztów działalności, a także załamania się popytu i spadku przychodów. Obawy wciąż budzą możliwe konsekwencje wojny w Ukrainie, która zniechęca do Polski część turystów zagranicznych i przyczynia się do drastycznego spadku frekwencji w hotelach blisko wschodniej granicy.