Sektor finansowy ma do odegrania szczególną rolę

Wartość zielonych aktywów na świecie systematycznie rośnie. To długofalowy trend
Foto: shutterstock
Banki, ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne już nie tylko dostosowują się do wymogów ESG, ale coraz częściej postrzegają siebie jako aktywnych uczestników tej zmiany. Według raportu „Zielone finanse w Polsce 2025” aż 72 proc. instytucji finansowych deklaruje, że aspekty ESG są włączone w ich procesy decyzyjne, a 43 proc. banków powiązało wynagrodzenia zarządów z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.
– To wyraźny sygnał, że ESG nie jest już tylko formalnością, ale realnym narzędziem do zarządzania ryzykiem, reputacją i wartością biznesową – komentuje Dorota Nieckarz, menedżer z działu zrównoważonego rozwoju Forvis Mazars w Polsce.
Przedstawiciele banków potwierdzają, że rola sektora finansowego wykracza dziś daleko poza dostarczenie kapitału: banki, ubezpieczyciele i fundusze coraz częściej pełnią funkcję partnerów strategicznych. Projektują struktury finansowania, wspierają w ocenie ryzyka i mierzeniu efektów, a także pomagają zebrać dane i poznać standardy raportowania.
– W Polsce popyt na „zielone” aktywa oraz instrumenty powiązane z celami ESG wyraźnie rośnie. Duże przedsiębiorstwa wpisują cele klimatyczne w strategie i oczekują zaawansowanych rozwiązań, jak kredyty sustainability-linked z KPI skorelowanymi ze ścieżkami dekarbonizacji – mówi Marzena Nowogródzka, dyrektor departamentu zrównoważonego rozwoju ESG PKO BP. Dodaje, że firmy średnie koncentrują się z kolei na efektywności energetycznej i własnych źródłach OZE, licząc na połączenie finansowania z doradztwem i dostępem do dotacji. Mniejsze podmioty częściej zaczynają od prostszych działań (oszczędność energii, zakupy zielonej energii), co pokazuje potencjał do dalszego skalowania inwestycji.
– Dziś najpopularniejsze są projekty niskokosztowe (LED, własne OZE z magazynami energii, poprawa efektywności, gwarancje pochodzenia), natomiast rzadziej realizowane – jak termomodernizacje czy elektryfikacja flot – wskazują na istotną lukę inwestycyjną – ocenia Nowogródzka.
Na rynku bankowym coraz wyraźniej widać integrację ESG z podstawową działalnością instytucji finansowych. Nie jako element dodatkowy, lecz fundament strategii i zarządzania ryzykiem.
– Do stress-testów i polityk kredytowych włączane są zarówno ryzyka fizyczne, związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak i ryzyka przejściowe, wynikające ze zmian regulacyjnych i technologicznych. Wymaga to znaczących inwestycji w narzędzia analityczne, dane oraz nowe kompetencje – mówi Ewa Kurek, ekspertka z biura analiz makroekonomicznych Pekao. Dodaje, że równolegle rośnie znaczenie regulacji (w tym upraszczanie przepisów), takich jak dyrektywa CSRD, taksonomia UE czy standard zielonych obligacji, które porządkują rynek i ograniczają ryzyko greenwashingu.
– Bankowość ESG w Polsce wychodzi z etapu pionierskich inicjatyw i wchodzi w fazę dojrzałego, systemowego wdrożenia – podsumowuje ekspertka Pekao.
Firmy chętnie realizują projekty z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej, na które mogą uzyskać dofinansowania. Realizują też coraz więcej inwestycji w innowacyjne technologie wspierające zrównoważony rozwój biznesu. Ma to odzwierciedlenie w liczbach.
– Z roku na rok zwiększają się wolumeny i liczba transakcji zrównoważonego finansowania. W przypadku grupy kapitałowej Santander Bank Polska kwota ta tylko w roku 2024 wyniosła 8669 mln zł. W perspektywie lat 2024–2027 planujemy zmobilizować łącznie 31 046 mln zł takiego finansowania – wylicza Beata Kubida, menedżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG Santander Bank Polska.
Zrównoważona transformacja to proces, w którym niezbędne są innowacje i nowe technologie.
– Dynamicznie rozwija się rynek magazynów energii i instalacji wodorowych, które odgrywają kluczową rolę w budowaniu zrównoważonego systemu energetycznego. Rośnie znaczenie technologii opartych na big data, AI czy blockchainie. Dzięki nim udaje się pozyskiwać więcej danych, rośnie efektywność analityczna, a wiele procesów przebiega sprawniej – mówi Kubida.
W ostatnich miesiącach wielu przedsiębiorców miało prawo zwątpić, czy na pewno inwestycja w ESG ma sens. Przekierowanie strumienia finansowego na sektor zbrojeniowy czy pakiet Omnibus opóźniający wejście w życie nowych obowiązków raportowych ESG mogły wzmacniać to poczucie.
– Z perspektywy instytucji finansującej widzimy jednak, że wiele firm dobrze zarządzających kwestiami ESG pozostaje liderami swoich branż, z większą odpornością na ryzyka biznesowe – mówi Michał Szalast-Dao Quy, dyrektor biura finansowania zrównoważonego rozwoju w Banku BNP Paribas. Dodaje, że skuteczna implementacja ESG do strategii biznesowej i w procesy operacyjne może stać się przewagą konkurencyjną. Szczególnie dla firm, gdzie np. rachunki za energię generują duże koszty lub redukcja śladu węglowego jest wymogiem w procesach zakupowych.
– Finansując wszystkie segmenty rynku, widzimy, że kluczem do sukcesu będzie wsparcie transformacji firm w łańcuchu dostaw, które są ważnym elementem polskiej gospodarki. Przykładowo sektor motoryzacyjny czy przetwórcy z branży spożywczej z pewnością powinny omówić z bankami, w którym kierunku planują swój rozwój i jakie rozwiązania finansowe mogą wesprzeć ich dalsze działania i zwiększenie konkurencyjności – podkreśla Szalast-Dao Quy. Dodaje, że banki – z racji swojego profilu – największy negatywny wpływ na środowisko wykazują w tzw. zakresie 3, czyli finansowanych portfeli kredytowych. Dlatego można śmiało założyć, że firma, która zdecyduje się na transformację, uzyska dużą atencję ze strony banku, a nawet preferencyjne warunki.
Duży potencjał do finansowania zielonej transformacji drzemie w rynku kapitałowym. W Polsce nikła część zrównoważonych inwestycji finansowana jest z tego źródła. Od średniej unijnej wynoszącej 50 proc. dzieli nas przepaść. Czas pokaże, czy zostanie zasypana.
Izabela Mikołajczyk, dyrektor działu rynku pierwotnego GPW, deklaruje, że wychodząc proaktywnie naprzeciw globalnym megatrendom, Giełda rozwija segmenty związane z zielonym finansowaniem, m.in. Warsaw Sustainable Segment na rynku obligacji Catalyst. Korzyści z emisji zielonego długu jest wiele. Dla emitentów kluczowe są przede wszystkim dostęp do nowej grupy inwestorów skoncentrowanych na aspektach ESG oraz szansa na uzyskanie lepszych warunków finansowania, czyli uplasowania emisji przy niższym oprocentowaniu.
Na świecie lokowanie kapitału w wyselekcjonowane aktywa z metką „ESG” wciąż cieszy się dużą popularnością.
– W Polsce segment odpowiedzialnych inwestycji również się rozwija, ale dynamika jest relatywnie niska, pomimo dużych potrzeb kapitałowych związanych z transformacją polskiej gospodarki. W TFI PZU jesteśmy zainteresowani zwiększaniem ekspozycji na obligacje ESG w naszych funduszach obligacji korporacyjnych, dlatego ubolewamy nad niewielką podażą takich obligacji ze strony polskich przedsiębiorstw – komentuje Jarosław Leśniczak, wiceprezes TFI PZU.
