Znajdująca się w Gdańsku Marina Zdrowia oferuje usługi ambulatoryjne i pobytowe turnusy rehabilitacyjne
W miejsce standardowych procedur likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań zaczęto wprowadzać rozwiązania, które uwzględniają specyficzne potrzeby poszkodowanych, np. oferowanie wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz dopasowane programy leczenia. ERGO Hestia w 2009 roku stała się prekursorem modelu aktywnej likwidacji szkód osobowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie procesem rehabilitacji osób najciężej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy.
Od 2015 roku Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jako odrębna spółka kontynuuje misję pomagania i kształtowania wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami na rynku ubezpieczeń oraz promuje postawę społecznej odpowiedzialności za poszkodowanego, aby zbudować mu ścieżkę powrotu do pracy, pasji i środowiska.
Placówka Marina Zdrowia jest zwieńczeniem połączonych doświadczeń, wiedzy i kompetencji CPOP i ERGO Hestii. W ofercie ma usługi ambulatoryjne oraz pobytowe turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z całej Polski, wsparte hotelowym basenem i znajdującą się w pobliżu nadbałtycką plażą. Jednym z największych atutów Mariny Zdrowia jest interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą doświadczeni lekarze, fizjoterapeuci, neurologopedzi, psycholodzy oraz rehamenedżerowie. Placówka należy do najnowocześniejszych ośrodków w kraju, oferując swoim pacjentom jako pierwsza w Polsce i dziesiąta na świecie rehabilitację z wykorzystaniem egzoszkieletu ABLE Human Motion służącego do rehabilitacji osób z zaburzeniami chodu wynikającymi z urazów rdzenia kręgowego, mózgowego porażenia dziecięcego lub schorzeń neurologicznych. Egzoszkielet, dzięki wspomaganiu ruchu i stymulacji mięśni, pomaga w reedukacji chodu, poprawie stabilizacji ciała oraz zwiększeniu siły i wytrzymałości mięśniowej, co przekłada się wprost na motywację i poprawę jakości życia.
Ważną grupą pacjentów Mariny Zdrowia są osoby cierpiące na choroby neurodegeneracyjne – jak choroba Parkinsona, Alzheimera, zanik mięśni (SM, SLA) – oraz udary czy pęknięcia tętniaka. Wymagają one podtrzymującej holistycznej terapii – nierzadko do końca życia. To skomplikowany proces, którym trzeba zarządzać od początku do końca, by przyniósł efekty zdrowotne. Dzięki indywidualnemu podejściu pacjenci mogą liczyć na wsparcie w powrocie do sprawności, m.in. po urazach i operacjach, w terapii bólu przewlekłego, zaburzeń funkcjonowania dna miednicy czy w rehabilitacji dzieci z wadami rozwojowymi oraz zaburzeniami postawy.
Marina Zdrowia to innowacyjna placówka rehabilitacyjna, która stawia na kompleksową opiekę, nowoczesne metody oraz holistyczne podejście w przywracaniu pacjentom zdrowia, sprawności i radości z ruchu. Tu tradycyjne metody pracy specjalistów wielu dziedzin medycyny łączą się z technologiami, pozwalając na jeszcze efektywniejsze działania. Marina Zdrowia to miejsce, które oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie zdrowienia: od diagnostyki, po terapię i leczenie.
Gdańska placówka świadczy usługi komercyjne od 2024 roku. Miejsce to wyrosło na fundamencie dziesięcioletniego doświadczenia spółki-córki ERGO Hestii – Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym – specjalizującej się w kompleksowej pomocy osobom po wypadkach w całej Polsce oraz prowadzeniu profilaktycznej przychodni dla pracowników korporacji. Zdobyta w ten sposób wiedza oraz eksperckie kompetencje pozwoliły Marinie Zdrowia skutecznie zaistnieć na konkurencyjnym rynku usług medycznych.
Marina Zdrowia to przestrzeń, gdzie każdy pacjent znajdzie indywidualne wsparcie, odpowiednie narzędzia i motywację do odzyskania zdrowia oraz aktywnego życia. To także remedium na świat będący w ciągłym pędzie, w którym przypominamy sobie o zdrowiu dopiero, kiedy ten świat staje w miejscu w wyniku urazu, wypadku, choroby czy przewlekłych dolegliwości.
