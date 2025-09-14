W miejsce standardowych procedur likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań zaczęto wprowadzać rozwiązania, które uwzględniają specyficzne potrzeby poszkodowanych, np. oferowanie wsparcia w zakresie rehabilitacji oraz dopasowane programy leczenia. ERGO Hestia w 2009 roku stała się prekursorem modelu aktywnej likwidacji szkód osobowych, zapewniając kompleksowe zarządzanie procesem rehabilitacji osób najciężej poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy.

Od 2015 roku Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym jako odrębna spółka kontynuuje misję pomagania i kształtowania wrażliwości na potrzeby osób z niepełnosprawnościami na rynku ubezpieczeń oraz promuje postawę społecznej odpowiedzialności za poszkodowanego, aby zbudować mu ścieżkę powrotu do pracy, pasji i środowiska.

Interdyscyplinarny zespół i siła technologii

Placówka Marina Zdrowia jest zwieńczeniem połączonych doświadczeń, wiedzy i kompetencji CPOP i ERGO Hestii. W ofercie ma usługi ambulatoryjne oraz pobytowe turnusy rehabilitacyjne dla pacjentów z całej Polski, wsparte hotelowym basenem i znajdującą się w pobliżu nadbałtycką plażą. Jednym z największych atutów Mariny Zdrowia jest interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą doświadczeni lekarze, fizjoterapeuci, neurologopedzi, psycholodzy oraz rehamenedżerowie. Placówka należy do najnowocześniejszych ośrodków w kraju, oferując swoim pacjentom jako pierwsza w Polsce i dziesiąta na świecie rehabilitację z wykorzystaniem egzoszkieletu ABLE Human Motion służącego do rehabilitacji osób z zaburzeniami chodu wynikającymi z urazów rdzenia kręgowego, mózgowego porażenia dziecięcego lub schorzeń neurologicznych. Egzoszkielet, dzięki wspomaganiu ruchu i stymulacji mięśni, pomaga w reedukacji chodu, poprawie stabilizacji ciała oraz zwiększeniu siły i wytrzymałości mięśniowej, co przekłada się wprost na motywację i poprawę jakości życia.

Ważną grupą pacjentów Mariny Zdrowia są osoby cierpiące na choroby neurodegeneracyjne – jak choroba Parkinsona, Alzheimera, zanik mięśni (SM, SLA) – oraz udary czy pęknięcia tętniaka. Wymagają one podtrzymującej holistycznej terapii – nierzadko do końca życia. To skomplikowany proces, którym trzeba zarządzać od początku do końca, by przyniósł efekty zdrowotne. Dzięki indywidualnemu podejściu pacjenci mogą liczyć na wsparcie w powrocie do sprawności, m.in. po urazach i operacjach, w terapii bólu przewlekłego, zaburzeń funkcjonowania dna miednicy czy w rehabilitacji dzieci z wadami rozwojowymi oraz zaburzeniami postawy.

Holistyczna rehabilitacja w sąsiedztwie Bałtyku

Marina Zdrowia to innowacyjna placówka rehabilitacyjna, która stawia na kompleksową opiekę, nowoczesne metody oraz holistyczne podejście w przywracaniu pacjentom zdrowia, sprawności i radości z ruchu. Tu tradycyjne metody pracy specjalistów wielu dziedzin medycyny łączą się z technologiami, pozwalając na jeszcze efektywniejsze działania. Marina Zdrowia to miejsce, które oferuje profesjonalne wsparcie na każdym etapie zdrowienia: od diagnostyki, po terapię i leczenie.

Gdańska placówka świadczy usługi komercyjne od 2024 roku. Miejsce to wyrosło na fundamencie dziesięcioletniego doświadczenia spółki-córki ERGO Hestii – Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym – specjalizującej się w kompleksowej pomocy osobom po wypadkach w całej Polsce oraz prowadzeniu profilaktycznej przychodni dla pracowników korporacji. Zdobyta w ten sposób wiedza oraz eksperckie kompetencje pozwoliły Marinie Zdrowia skutecznie zaistnieć na konkurencyjnym rynku usług medycznych.

Przystań, by ruszyć dalej

Marina Zdrowia to przestrzeń, gdzie każdy pacjent znajdzie indywidualne wsparcie, odpowiednie narzędzia i motywację do odzyskania zdrowia oraz aktywnego życia. To także remedium na świat będący w ciągłym pędzie, w którym przypominamy sobie o zdrowiu dopiero, kiedy ten świat staje w miejscu w wyniku urazu, wypadku, choroby czy przewlekłych dolegliwości.

