W I kwartale 2025 r. koszty odsetkowe dla całego sektora wyniosły ok. 17,4 mld zł, czyli o 5,9 proc. więcej niż rok wcześniej, choć w tym czasie depozyty klientów wzrosły o 8,3 proc. Inna sprawa, że taki wzrost to i tak bardzo dobry wynik na tle 2024 r., gdy koszty odsetkowe spadły rok do roku, choć depozytów przybywało średnio o 7 proc.

Warto dodać, że relacja depozytów bieżących do całego portfela kształtuje się dosyć różnie w różnych bankach. Przykładowo, jak wynika z naszej analizy, w mBanku ponad 81 proc. depozytów stanowią „depozyty bieżące” (według stanu na koniec I kw. 2025 r.), w PKO BP – blisko 74 proc., a w Santander Bank Polska – blisko 66 proc.

Kto jest winny

Jeśli banki są tu tymi wygranymi, to czy można powiedzieć, że są winne tej sytuacji? – Tak bym tego nie ujął – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – To raczej naturalna gra rynkowa. Ale jeśli już mielibyśmy szukać winowajców, to po równo wskazałbym i banki, i ich klientów – ocenia Jańczak.

Przewiną banków może być to, że rzeczywiście ich oferta nie jest specjalnie atrakcyjna dla wszystkich. Co prawda istnieją bardzo ciekawe propozycje, czyli lokaty terminowe z oprocentowaniem nawet na 6–8 proc., czyli wyraźnie powyżej średniej rynkowej i powyżej poziomu stóp procentowych i inflacji. Ale zwykle są to promocje dla nowych klientów, a skorzystanie z nich wymaga np. przeniesienia oszczędności do innego banku, założenia tam rachunku, wykonania pewnej liczby transakcji. – Oferta oszczędnościowa dla stałych klientów zwykle jest wyraźnie słabsza – wskazuje Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz portalu Rankomat.pl.