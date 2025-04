Na koniec lutego depozyty gospodarstw domowych, zgromadzone w sektorze bankowym, wynosiły ok. 1,26 bln zł, czyli o 21 mld zł i 1,7 proc. więcej niż na koniec stycznia; rok do roku wzrosły zaś o 117 mld zł i 10,2 proc. Łącznie zaś wszystkie depozyty (tzw. sektora niefinansowego) wynosiły 1,9 bln zł w lutym tego roku – to 9,8 mld zł (0,5 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej i o 139 mld zł (7,7 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Z kolei kredyty dla gospodarstw domowych urosły rok do roku tylko o 25 mld zł (o 3,5 proc.) do 760 mld zł, a kredyty ogółem – o 42 mld zł (o 3,7 proc.) do ok. 1,2 bln zł. Efekt jest taki, że relacja wartości depozytów do wartości kredytów – który to wskaźnik pokazuje, jak duża jest nadpłynność w sektorze bankowym – spadła ostatnio do ok. 61,7 proc. wobec niemal 100 proc. jeszcze na początku 2018 r.

Dobre oferty obwarowane warunkami

Oddając sprawiedliwość bankom, trzeba przyznać, że na rynku pojawiają się atrakcyjne oferty dla oszczędzających. Z odsetkami nawet na poziomie 7 czy 8 proc., a więc znacznie powyżej przeciętnego oprocentowania i grubo powyżej stopy referencyjnej NBP. – Ale są to oferty dostępne tylko w ramach promocji, przeważnie też obarczone szeregiem dodatkowych wymagań i limitów – zastrzega Turek. To zwykle propozycje tylko dla nowych klientów, albo dla nowych środków, do tego trzeba przykładowo założyć konto w danym banku, regularnie je zasilać, czy też dokonać pewnej liczby płatności itp.

– W tych ofertach bardziej chodzi o przyciągnięcie nowych klientów, którzy zaczną też korzystać z innych produktów. Wówczas bankom kalkuluje się płacić więcej za depozyty – zaznacza Jarosław Sadowski.