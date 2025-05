RPP tnie stopy procentowe. „Wydźwięk komunikatu bardziej gołębi”

„RPP zafundowała nam dłuuugą podróż, na wznowienie obniżek stóp musieliśmy czekać aż 581 dni, bijąc tym samym rekord z cyklu 2022/23 (364 dni)” - zauważają ekonomiści Pekao. Wskazują, że komunikat po posiedzeniu Rady podkreśla niższą inflacją, słabszą koniunkturą i wygasanie presji płacowej.

Do komunikatu odnosi się też Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. „Wydźwięk komunikatu po majowym posiedzeniu RPP jest bardziej gołębi niż w kwietniu br.” - oceniają. Zauważają, iż Rada usunęła z komunikatu przedstawioną przed miesiącem ocenę, zgodnie z którą „w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, a także wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych”, a ”obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie„. ”Sygnalizuje to, że Rada dostrzega przestrzeń do dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach" - uważają analitycy Credit Agricole.

„Albo RPP zapomniała wspomnieć, że obecne stopy procentowe kierują inflację do celu (jak przed miesiącem) albo to sygnał, że nie kierują i zaraz kolejna obniżka o 50 pb” - komentują ekonomiści mBanku.