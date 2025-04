Jaką pozycję ma Santander BP na polskim rynku

Santander Bank Polska jest jednym z największych banków w Polsce, zajmuje w różnych kategoriach drugie lub trzecie miejsce (po PKO BP i Pekao). W 2024 r. bank wypracował 5,2 mld zł zysku netto, ma 6 mln klientów.

Santander BP jest notowany na warszawskim parkiecie od 1993 r. (wcześniej jako BZ WBK). Pakiet 62 proc. udziałów posiadanych przez Hiszpanów wyceniany jest na ok. 8 mld dolarów. We wrześniu 2024 roku Banco Santander sprzedał 5,2 proc. udziałów, za ok. 630 mln dolarów, w swojej spółce córce w ramach procedury ABB (przyspieszonej budowy księgi popytu).

Biuro prasowe Banco Santadner, ani Santander Bank Polska nie odpowiedziało na prośby Bloomberga o komentarz.