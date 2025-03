Coraz więcej sporów w sprawie kredytów CHF znajduje swoje ostateczne rozstrzygnięcie, czy to w postaci ugody, czy w postaci sądowego wyroku. Z naszej analizy danych dla ośmiu banków giełdowych wynika, że zawarły one już 123 tys. ugód z frankowiczami na koniec 2024 r. To liczba aż o 42 proc. większa niż na koniec 2023 r.

Szybko przybywa też prawomocnych orzeczeń sądowych, które w przeważającej większości oznaczają unieważnienie umowy kredytu w CHF, dzięki czemu klienci muszą bankowi zwrócić tylko pożyczony kapitał (liczony w złotych). Finalnych wyroków na koniec 2024 r. było 29–32 tys. dla analizowanych banków, wobec 23–26 tys. jeszcze na koniec III kwartału minionego roku.