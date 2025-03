Banki biją rekordy. Kapitalizacja PKO BP przekroczyła 100 mld zł

Rekordowy zysk PKO BP w 2024 roku. Ogromna kwota trafi do akcjonariuszy

Największy bank w Polsce - PKO BP zarobił w minionym roku 9,3 mld zł. To o niemal 70 proc. więcej niż rok wcześniej. I co ważne, trzy czwarte tego zysku ma trafić do akcjonariuszy.