Millennium zarobił w IV kw. znacznie więcej od oczekiwań

Ile pozwów i ugód frankowych

Władze Banku Millennium podkreślają, jak dużym obciążeniem finansowym jest problem frankowy. Bez tych kosztów zysk w IV kwartale wyniósłby rekordowe 940 mln zł zamiast raportowanego 173 mln zł. W całym zaś 2024 r. potencjalny zysk mógłby wynieść ok. 3 mld zł zamiast raportowanych 719 mln zł.

W portfelu walutowych kredytów hipotecznych kontynuowana była systematyczna redukcja ryzyka – podkreślają władze banku. Wskaźnik pokrycia rezerwami aktywnego portfela kredytów CHF wzrosła do 120 proc. Kwartalna liczba nowych ugód wzrosła dalej i osiągnęła dawno niewidziany poziom 1 261. Do tej pory zawarto niemal 26 tys. ugód, co stanowi równowartość 42 proc. liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia programu ugód.

Za to napływ nowych roszczeń od frankowiczów spowalnia (do 1,19 tys. z 1,49 tys. w III kwartale), po raz pierwszy też spadła (w porównaniu z końcem III kw.) liczba toczących się spraw sądowych przeciwko bankowi po raz pierwszy.