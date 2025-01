Jak Związek Banków Polskich komentuje ustalenia sądu

- Ten wyrok budzi szereg wątpliwości – komentował prezes Białek. – W naszej ocenie wynika on z braku zrozumienia specyfiki regulacji prawnych dotyczących kształtowania wskaźnika referencyjnego, a także obowiązków informacyjnych związanych z użyciem tego wskaźnika do ustalania oprocentowania kredytu – zaznaczył Białek.

Białek podkreślał, że obowiązki informacyjne dotyczące wskaźnika referencyjnego, a także dotyczące ryzyka zmiennej stopy procentowej, są precyzyjnie określone w regulacjach prawa. A wyrok i ustane uzasadnienie sformułowane przez sędzinę, całkowicie odstają od poglądów większości sądów oraz organów państwa odpowiedzialnych za regulację i nadzór nad rynkiem finansowym (w tym czterech instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej: MF, NBP, KNF i BFG).

- Najbardziej kuriozalny, tak mogę powiedzieć, jest element wyroku dotyczący oczekiwań, które wyrażała pani sędzia, że bank będzie szczegółowo informował klienta, jak kształtowany jest wskaźnik referencyjny, czyli czym jest WIBOR, kto i jakich zasadach go ustala. Nie można oczekiwać czegoś, co nie wynika w przepisów prawa – wytykał prezes Białek.

Czy klient banku musi wiedzieć co to jest WIBOR

- To tak, jakby oczekiwać od sprzedawcy samochodu, by tłumaczył klientowi jak skonstruowany jest silnik. Nie możemy zmierzać do argumentów ad absurdum – zaznaczył prezes Związku Banków Polskich. I dodał, że obowiązkiem i standardem jest, by banki informowały, czy oprocentowanie jest zmienne, czy stałe oraz o ryzyku zmiennej stopy procentowej i wynikających z tego zmian rat do spłaty. – Nikt nie oczekuje od banków przekazywania wiedzy wysoce hermetycznej i specjalistycznej – mówił Białek.

- Wreszcie też chyba mogę określić mianem kuriozalnych ustalenia sądu, przekazane w ustnym uzasadnieniu, który m.in. odnosił się do manipulacji wskaźnikiem LIBOR, wskazując, że skoro tam miały miejsce manipulacje, to na pewno mają one miejsce również w Polsce. To w zasadzie jest kompromitująca teza – ostro komentował prezes Związku Banków Polskich.