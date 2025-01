Same banki niechętnie mówią tu o szczegółach. – Widzimy potencjał do dalszego zawierania ugód, co potwierdzają kolejne miesiące, w których liczba porozumień utrzymuje się na stale wysokim poziomie. Nasza oferta jest indywidualnie negocjowana z każdym kredytobiorcą – słyszymy w mBanku.

– Klientom w sporze sądowym bank proponuje ugody na każdym etapie postępowania. Warunki ugód podlegają indywidualnym negocjacjom, a fakt ich zawierania świadczy o tym, że spełniają oczekiwania klientów – informuje PKO BP. – Przedmiotem negocjacji może być także zwrot kosztów sądowych, przy czym dotyczy to wyłącznie tych klientów, którzy takie koszty ponieśli.

Kto jest skłonny do ustępstw w sprawach frankowych

– Wydaje się jednak, że siłą rzeczy taka oferta powinna być bardziej atrakcyjna, z warunkami zbliżonymi do tych, które wynikałyby z orzeczenia przez sąd nieważności umowy. Korzyścią banku może być brak odsetek za opóźnienia i inny rozkład kosztów sądowych – analizuje Andrzej Powierża. Korzyścią klienta może być zaś przede wszystkim zaoszczędzony czas, ponieważ postępowania sądowe trwają zwykle kilka lat.

Radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy przyznaje, że rośnie liczba ofert ugód sądowych, bo banki nie chcą ponosić dodatkowych kosztów. I dodaje, że część klientów takie propozycje rozważa, o ile są one zbliżone finansowo do tego, co można uzyskać w sądzie, tj. skutku finansowego jak przy nieważności umowy, w tym zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

A czy zawsze są to bardzo atrakcyjne warunki? – To zależy, zwykle pierwsza propozycja jest raczej zbliżona do programu ugód przedsądowych w danym banku, więc jest daleka od potencjalnych korzyści do osiągnięcia na drodze sądowej – zaznacza Bochenek. – Zdarza się, że w toku negocjacji udaje się uzyskać klientowi lepsze warunki, ale nie zbliżone do orzeczenia sądu. A czy ugód sądowych będzie przybywać? Nie chciałbym generalizować, to zawsze kwestia indywidualnych decyzji klientów, wszystko zależy od skłonności do ustępstw: i po stronie klientów, i po stronie banków – ocenia.