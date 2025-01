– Na początku frankowicze wygrywali nieliczne sprawy w sądach, obecnie nawet 98 proc. wyroków jest dla nich korzystnych. A ugody proponowane przez banki stają się coraz bardziej atrakcyjne. To chyba najlepsza miara sukcesu tej walki – zaznacza Wojciech Bochenek.

Co ma też oczywiście swój wymiar finansowy. Z danych podawanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że do frankowiczów „trafiło” dotychczas ok. 25 mld zł w postaci wykorzystanych rezerw bankowych na pokrycie kosztów prawomocnych wyroków sądowych oraz ugód zawartych z kredytobiorcami.

NBP podaje również, że liczba pozwów frankowych (według stanu na połowę 2024 r.) sięgnęła już 165 tys., a liczba ugód – ok. 110 tys. Reszta kredytów CHF zaciągniętych swojego czasu przez Polaków została już spłacona (ok. 45 proc., z czego część jest wnoszona do sądu) lub jest nadal aktywnie obsługiwana (ok. 10 proc.).

Czytaj więcej Banki Ile dotychczas zyskali frankowicze Już co najmniej 20 mld zł „trafiło” do kredytobiorców, którzy podpisali ugodę lub wygrali w sądzie – wynika z naszych szacunków. Ostatecznie te kwoty będę większe.

Sprawa frankowa a ochrona konsumentów

– Ostatnia dekada pokazała, że przy odpowiedniej determinacji zainteresowanych, mocnych argumentach prawnych, można wygrać nawet sprawy, które wydawały się z góry skazane na porażkę – mówi Bochenek. – Najważniejsze jest to, że udało się wyeliminować z rynku umowy zawierające nieuczciwe postanowienia umowne, w których banki obarczyły pełnym ryzykiem konsumentów. Za błędy banków nie mogą ponosić odpowiedzialności konsumenci, którzy nie zostali w prawidłowy sposób poinformowani o ryzyku związanym z oferowanym produktem kredytowym. Przyjęty kierunek zapadających rozstrzygnięć ma ogromny wpływ na poprawę ochrony praw konsumentów w naszym kraju – podkreśla Wojciech Bochenek.

– Największym sukcesem tych dziesięciu lat jest jednak zmiana świadomości społecznej i prawnej. Spory frankowiczów pokazały, że nawet w starciu z potężnymi instytucjami finansowymi można skutecznie bronić swoich praw – zaznacza Karolina Pilawska. – Dzisiejsze zwycięstwa to efekt współpracy konsumentów, prawników i organizacji społecznych, które wspólnie udowodniły, że praworządność i ochrona słabszych mogą przeważyć nad interesami korporacji. Należy pamiętać, że ta batalia nie dotyczy tylko jednostkowych historii, ale stanowi ważny element szeroko rozumianej walki o prawa konsumentów w Polsce – dodaje.