Saga frankowa przeciągnie się jeszcze na 2025 rok, albo i dłużej

Pierwsze banki już podały informację na temat swoich rozliczeń w kwestii frankowej w IV kwartale minionego roku. A rezerwy na ten cel okazały się zgodnie z przewidywaniami na dosyć wysokim poziomie.

Jakie koszty ryzyka prawnego?

I tak, w przypadku Grupy Santander BP odpisy na ryzyko prawne hipotecznych kredytów walutowych wyniosły ok. 1,17 mld zł w samym IV kwartale 2024 r. W całym roku, jak wynika z naszych szacunków, sięgnęły łącznie 2,8 mld zł, co oznacza lekki wzrost wobec 2,6 mld zł w 2023 r. Można też ocenić, że pokrycie rezerwami aktywnego portfela kredytów we frankach szwajcarskich skoczyło na koniec minionego roku do ok. 120 proc. z 80 proc. na koniec 2023 r. (oraz z 103 proc. na koniec III kw. 2024 r.).

Z kolei mBank poinformował, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w IV kwartale 2024 r. wyniosły 907 mln zł. Łącznie w całym ubiegłym roku było to ok. 4,3 mld zł wobec 4,9 mld zł w 2023 r. Wskaźnik pokrycia portfela mógł wzrosnąć do ok. 150 proc. z ok. 100 proc. na koniec poprzedniego roku.

Co sprzyjało bankom w 2024 roku?

– Jeśli inne banki pokażą podobne wyniki za IV kwartał, rezerwy frankowe całego sektora w 2024 r. mogą okazać się równie wysokie jak w 2023 roku – komentuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. W 2023 r. dla ośmiu banków notowanych na warszawskiej giełdzie było to aż 18,6 mld zł.