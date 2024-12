Scenariusze kształtowania się rocznej inflacji CPI w Polsce NBP Foto: NBP

Ten możliwy wzrost inflacji stoi – według słów Glapińskiego – na przeszkodzie dla cięcia stóp procentowych. - Tak jak wcześniej prawie połowa członków Rady wypowiedziała się w listopadzie, że prawdopodobnie po marcu 2025 r. zacznie się co najmniej dyskusja o obniżce stóp procentowych, to teraz jest mowa, że taka dyskusja się może zacznie od października 2025 r. Ale nie będzie to dyskusja, która doprowadzi do obniżki stóp, bo będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z początkiem nowej fali wzrostu inflacji. To w ogóle (moment obniżek stóp procentowych – red.) nam się przesuwa na 2026 r. - komunikował szef NBP.

Glapiński dodawał, że Rada przejdzie do debaty lub decyzji o obniżkach stóp, „gdy inflacja się ustabilizuje, a z projekcji będzie wynikać, że rozpoczyna się proces spadku inflacji”. - Ale nie wtedy, gdy przewidujemy, że inflacja będzie rosła. Wtedy nikt zdrowy na ciele i umyśle nie będzie chciał obniżać stóp procentowych – mówił Glapiński.

Czytaj więcej Gospodarka Szef NBP Adam Glapiński: Nikt zdrowy nie będzie chciał obniżać stóp procentowych Obniżki stóp procentowych w Polsce mogą nastąpić nawet dopiero w 2026 r. – wynika ze słów prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wcześniej on i inni członkowie RPP wskazywali na marzec lub drugi kwartał 2025 r., ale sprawę zmieniła ustawa o cenach energii.

Prof. Ireneusz Dąbrowski, RPP: myślę, że odbicie inflacji będzie znacznie niższe

Wydźwięk słów Ireneusza Dąbrowskiego z RPP dla „Rzeczpospolitej” jest nieco inny. – Nie wiemy czy (możliwe odbicie inflacji, gdyby doszło do odmrożenia cen energii dla gospodarstw domowych – red.) nastąpi i jak silne będzie. Moim zdaniem przedstawione wyliczenia są „graniczne”. Myślę, że w rzeczywistości to odbicie będzie znacznie mniejsze – mówi. Dodaje, że „należy oddzielić mierniki inflacji od procesów inflacyjnych”. - My, w RPP, musimy się skupiać na procesach inflacyjnych, które widać, że są już opanowane i wygaszane. Wzrost cen energii może trochę wpłynąć na wskaźnik inflacji, ale na same procesy inflacyjne nie wpłynie – uważa.

Pełną rozmowę z prof. Dąbrowskim opublikujemy we wtorek 10 grudnia.