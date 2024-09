Bank centralny z Frankfurtu od dawna skarżył się, że banki strefy euro nie spełniają jego nadzorczych oczekiwań w kwestiach klimatu i ostrzegał je o konsekwencjach finansowych, jeśli nie będą dotrzymywać okresowych terminów lub publikacji takich danych na koniec roku.

- Powiedzieliśmy już, że jeśli barki nie dostosują się do tego, to my nie zawahamy się z podjęciem działań mających zmusić je do przestrzegania ustaleń. Niektóre banki nie dotrzymały okresowego terminu oceny istotności czy innych spraw, więc my wymierzyliśmy już okresowe kary pieniężne — powiedziała Irene Heemskerk Reuterowi na wydarzeniu Reuters Newsmaker w Nowym Jorku. — Do rzeczywistych płatności jeszcze nie doszło, ale banki będą musiały ich dokonać, jeśli nie dotrzymają nowych terminów. A wysokość grzywny zależy od zysków albo od wielkości banku, więc może to być dość dotkliwe — dodała.

Banki strefy euro stosowały greenwashing

Irene Heemskerk, mianowana na obecne stanowisko w połowie 2021 r., odegrała kluczową rolę w zdefiniowaniu i skoordynowaniu działań EBC dotyczących zmian klimatu. Część działań EBC dotyczyła polityki pieniężnej, ale najważniejszy był nadzór bankowy, bo EBC jest nadzorcą ponad 100 największych banków w 20 krajach strefy euro. Banki te osiągnęły znaczny postęp, ale EBC był przez wiele lat sfrustrowany z powodu zbyt wolnych działań, a w ubiegłym roku stwierdził nawet, że banki mówiące najwięcej o kwestiach związanych z klimatem robią najmniej w tym zakresie.

EBC ostrzega przed stratami spowodowanymi zmianami klimatu

Ryzyko dla banków i gospodarki w szerszym ujęciu jest ogromne — uznał EBC w publikacji na łamach Biuletynu Ekonomicznego. „Jeśli świat pójdzie ścieżką obecnych emisji i będzie w dalszym ciągu wywierać znaczącą presję na różnorodność biologiczną, to straty banków w strefie euro mogą być średnio niemal trzykrotnie wyższe od przewidzianych w scenariuszu skutecznego korzystania z zasobów naturalnych, opartym na porozumieniu paryskim”. Do największych strat dojdzie w Niemczech ze względu na zależność najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju od poziomu różnorodności biologicznej — stwierdził EBC.