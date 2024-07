Czytaj więcej Gospodarka Prezes NBP Adam Glapiński: W potocznym znaczeniu inflacji w Polsce nie ma Inflacja w Polsce nie była wysoka, a bank centralny wzorcowo poradził sobie z jej zbijaniem – przekonuje Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. Jego zdaniem w tym roku obniżki stóp procentowych nie będzie.

- Tak skuteczne poradzenie sobie z inflacją to zasługa NBP i rządu. [...] Nie sprawdziły się prognozy Ryszarda Petru, że inflacja przekroczy 20 proc., a sprawdziły się przewidywania NBP. Dzięki tej rozsądnej polityce uniknęliśmy również wysokiego bezrobocia. To zasługa RPP i polityki rządu, że do tego w 2023 r. nie dopuściliśmy — dodał.

Ryszard Petru z Polski 2050 przypomniał, że prezes Adam Glapiński w sierpniu zeszłego roku poinformował MF o zysku między 4 a 6 mld zł, choć otrzymał wewnętrzną informację z NBP, że bank najprawdopodobniej zakończy rok ze stratą ok. 18 mld zł. – Adam Glapiński wiedział o stracie, ale nie chciał przed wyborami psuć przyszłorocznego budżetu na przyszły rok, a po wyborach celowo wprowadził ministra finansów w błąd. To jest karygodne działanie – grzmiał poseł. Przypomniał publicystyczne zaangażowanie prezesa NBP i stwierdził, że obniżki stóp procentowych tuż przed wyborami (we wrześniu i w październiku) wprowadzono bez uwzględnienia projekcji inflacji i ze świadomością, że inflacja w po ich wprowadzeniu będzie wyższa.

- Jeżeli inflację udało się tak skutecznie zwalczyć, jak stwierdził to poseł Kuźmiuk, to dlaczego prezes NBP utrzymuje tak wysokie stopy procentowe, kiedy w Europie są obniżane? - zapytał i dodał, że wysokie stropy są przyczyną drogich kredytów, w tym mieszkaniowych. Zdaniem Petru sprawozdanie NBP nie powinno być przyjęte przez Sejm.

Debata na temat sprawozdania NBP była częścią dyskusji poświęconej finansom publicznym. Inną - sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2023 rok.