Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym? Lista jest długa

Sektorowi cięży oczywiście materializacja ryzyka prawnego kredytów CHF, ale nawet mimo to, większość banków notuje rekordowe zyski, z wysokim poziomem ROE i wskaźnikiem kosztów do dochodów. – Jest dobrze, ale musimy przygotowywać, rozwiązując problemy sektora, do sytuacji luzowania w polityce pieniężnej. Jeśli tego nie zrobimy, część banków może mieć kłopoty – ostrzegał Gajewski.

Czytaj więcej Europejski Kongres Finansowy Poważne rozmowy o długu i euro Obok rozmów o kondycji systemu bankowego w Polsce czy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, podczas EKF mówiono również m.in. o przyszłości złotego i długu publicznym.

Kiedy odbiją inwestycje w gospodarce

Szefowa Citi Handlowego zwróciła także uwagę na oczekiwania sektora, że w Polsce w końcu ruszy na dobre transformacja energetyczna, co mogłoby mieć przełożenie na odbudowę popytu inwestycyjnego i popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstwa. – Chcemy wspierać naszych klientów w tej transformacji - podkreślała Czetwertyńska. I jednocześnie przyznała, że pomogłoby to poprawić strukturę bilansową banków.

Na poważny problem niskiego popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, wskazywał też Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego. Jak przypomniał, wartość tych kredytów na koniec 2023 r. spadła do ok. 11-12 proc. PKB, co stawia nas w ogonie wśród krajów UE.

Praprzyczyną tej sytuacji, i bardzo istotnym wyzwaniem dla całej gospodarki, jest niska stopa inwestycji, który sukcesywnie spada od około ośmiu lat. W 2024 r. i 2025 r. oczekiwane jest odbicie tempa wzrostu PKB oraz inwestycji, m.in. dzięki wykorzystaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem Bartkiewicza, to jednak problem o charakterze strukturalnym, z którym nie będzie się nam łatwo uporać w rok czy dwa.